Sesto, per le donne con burqa e niqab vietato entrare in comune: "È per la sicurezza di tutti"

O a volto scoperto. O niente. Sesto San Giovanni dichiara off limits il proprio comune - e tutti gli edifici pubblici - alle donne di religione islamica che indossano burqa e niqab.

Ad annunciare la nuova norma è stato il sindaco Roberto Di Stefano, l'esponente di Forza Italia che lo scorso anno ha strappato Sesto - l'ei fu Stalingrado d'Italia - al centrosinistra.

La novità, contenuta nel regolamento di polizia locale, tecnicamente vieta l'ingresso negli uffici di piazza Resistenza, negli ospedali pubblici e in tutti gli altri edifici comunali a chiunque abbia il volto coperto - tanto che la norma include anche caschi e passamontagna -, ma inevitabilmente la vera grande sorpresa sono proprio i veli islamici.

"D'ora in poi, negli edifici pubblici, è vietato l'ingresso col volto coperto - ha esultato Di Stefano -. La norma è contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana e segue la normativa regionale sul tema. Vietato, negli uffici comunali, l'accesso a chi porta il casco, passamontagna, burqa e niqab. Un'altra decisione - ha concluso - per la sicurezza dei cittadini".

Il primo a fare questo passo, nel dicembre del 2015, era stato l'allora governatore Roberto Maroni, che aveva approvato una legge regionale divenuta attiva il 1 gennaio 2016 e "ricevibile" dai vari comuni proprio attraverso il regolamento di polizia locale.

"I gravi episodi di terrorismo che si sono verificati nelle ultime settimane - aveva spiegato all'epoca Simona Bordonali, assessore alla sicurezza - ci hanno indotto a rafforzare le misure di sicurezza. La Regione Lombardia si muove in anticipo rispetto al governo italiano e interviene per quanto di propria competenza per garantire la sicurezza di dipendenti, operatori e visitatori esterni”.

Foto - Di Stefano presenta la nuova norma