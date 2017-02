Tenta di derubare un'anziana con il trucco delle monetine: fermato ladro di 80 anni

Ha tentato di derubare un'anziana di 70 anni, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Il fatto nei giorni scorsi a Bresso. Nei guai un 80enne di origini campane già noto alla giustizia, secondo quanto riportato in una nota diramata dal comando provinciale di Milano.

VIDEO | Ladro 80enne deruba un'anziana

Il fatto. L'80enne ha seguito una donna che rincasava dopo aver fatto la spesa. Raggiunto il cortile condominiale ha lanciato delle monetine a terra facendole credere che le fossero cadute dalle tasche e offrendosi di aiutarla a raccoglierle. Mentre la aiutava ha tentato ripetutamente di mettere le mani nella borsa della vittima: non ce l'ha fatta e ha desistito incamminandosi lungo la strada.

La scena non è passata inosservata: è stata ripresa da una telecamere di sorveglianza privata e notata dal portiere dello stabile che ha subito allertato i carabinieri. I militari — anche grazie alla descrizione dettagliata — sono riusciti a identificare l'autore del tentato furto poco più in là. Per lui è scattata una denuncia.