Bucano una gomma e cercano di rubarne una da un'auto parcheggiata: pregiudicati arrestati

Avevano bucato una gomma. Quindi hanno preso il cric, una chiave per svitare i bulloni e sono andati in cerca di un'auto simile alla loro. Volevano rubare una ruota, fare un «pit-stop» lampo nella notte tra Natale e Santo Stefano, ma sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato furto aggravato. Nei guai tre cittadini marocchini tra i 20 e i 22 anni, pregiudicati.

È successo intorno alle 3 del mattino in via Grandi a Bresso, come riferito dai militari della compagnia di Sesto San Giovanni. A notare i tre ladri: una pattuglia dei carabinieri durante un servizio di perlustrazione del territorio. Resisi conto dei militari i tre hanno cercato di rimontare il copricerchio sulla ruota e allontanarsi, ma non è servito a nulla.

Per loro sono scattate le manette. Nelle prossime ore saranno giudicati dal tribunale.