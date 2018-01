Causò un incidente e scappò, pirata arrestato dai carabinieri a Bresso

Prima l'incidente e la fuga, poi l'identificazione e infine la condanna per omissione di soccorso. E per lui, cittadino bosniaco di 48 anni, pregiudicato, si sono aperte le porte del carcere. È stato arrestato a Bresso nella serata di lunedì 15 gennaio. L'uomo, come riferito dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, è il responsabile di un incidente avvenuto il 2 aprile 2012 a Pregnana, comune dell'hinterland di Milano.

Sempre nella serata di lunedì i carabinieri della radiomobile hanno arrestato a Sesto San Giovanni un cittadino serbo di 22 anni su cui pendeva un mandato di arresto europeo, emesso nel 2016 dalla giustizia serba. Il 22enne deve scontare un anno e due mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, per lui si sono aperte le porte del carcere di Monza e nei prossimi giorni verrà estradato.