AeroClub Milano, ecco la borsa di studio per i giovani che sognano di diventare piloti

Una borsa di studio per diventare pilota di aereo. È quanto offre agli studenti lombardi l'AeroClub Milano che ha intitolato il riconoscimento all'ex presidente Roberto Manzaroli, scomparso nel 2006.

Quale licenza si consegue? Chi può partecipare al bando? Qual è il termine? Come verranno selezionati gli studenti? Queste le domande più ricorrenti, andiamo con ordine.



La Borsa di studio Roberto Manzaroli permette di conseguire la Licenza di Pilota Privato di aeromobile a motore (PPL) presso l'Aero Club Milano; il corso dura 24 mesi e l'ammontare dei fondi disponibili è di 14.450 euro.

Possono partecipare al bando cittadini italiani e stranieri tra i 16 e i 20 anni. Il titolo di studio minimo è la licenza media inferiore, mentre dai 19 anni in avanti bisogna essere in possesso della licenza media superiore (diploma). Le domande devono essere presentate entro maggio. La Commissione giudicatrice concluderà i propri lavori entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La selezione, per titoli e colloquio, consiste nella valutazione dei titoli posseduti dal candidato e da un colloquio volto ad accertare l’idoneità e le motivazioni del candidato allo svolgimento dell’attività di studio proposta.

Tutti i dettagli