Le farmacie comunali sono una vera "miniera d'oro" per il municipio: fatturano 11mln di euro

Le farmacie comunali sono una "miniera d'oro" per il municipio di Sesto San Giovanni. Il bilancio 2016 — secondo quanto riportato in una nota diramanta da Piazza Resistenza — si è chiuso con un fatturato di oltre 11 milioni e 300mila euro, per un utile di esercizio di quasi 490mila euro. Un risultato sensibilmente migliore rispetto agli ultimi tre anni (utile di 74.147 euro nel 2014 e 404.343 euro nel 2015).

A conti fatti nelle casse del municipio (socio unico) arriveranno 300mila euro, che diventeranno 350mila nell’esercizio corrente.

Soddisfatta l'amministrazione comunale. I risultati positivi sono arivati dopo la ristrutturazione societaria del 2013, seguita alla crisi dell’Azienda speciale farmacie.