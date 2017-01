Casa delle associazioni di Sesto: il comune apre il bando per la richiesta degli spazi

Sono aperte le iscrizioni per usufruire degli spazi della Casa delle Associazioni e del volontariato di Sesto, struttura che ha aperto i battenti all'inizio di ottobre 2016 in piazza Oldrini. La notizia è stata diramata dal municipio con un comunicato.

Tutte le associazioni iscritte all'albo sestese possono presentare domanda per usufruire degli spazi. Per l'uso dei locali è previsto una quota di partecipazione alle spese di gestione, mentre il salone per alcune giornate l'anno è a disposizione gratuitamente. Questo il modulo per prenotare i locali, questo il modulo per prenotare il salone.

Intanto il municipio ha tracciato un primo bilancio delle attività. Nei primi tre mesi di vita gli spazi sono stati utilizzati da una ventina di associazioni per organizzare laboratori, prove teatrali, incontri, attività assistenziali, mercatini benefici e mostre fotografiche.