Crisi General Electric di Sesto: due aziende interessate al sito di via Edison

Sembra esserci una speranza all'orizzonte per i lavoratori di General Electric, da mesi in stato di presidio permamente. Abb o Honeywell sembrano essere interessate al sito produttivo di viale Edison a Sesto San Giovanni. La notizia è stata data al ministero dello Sviluppo economico, dove l’altro giorno si è riunito un tavolo per la vertenza dello stabilimento.

Nei giorni scorsi le due società hanno visitato il sito e ora sono in attesa che si creino le condizioni per l'eventuale reindustrializzazione. L'iter era stato avviato lo scorso marzo quando due broker erano stati incaricati di visitare la fabbrica e stilare un agency report con le potenzialità di reindustrializzazione. Il fatto che due società siano interessate all'ex Alstom Power di Sesto San Giovanni fa sperare i cinquanta ex dipendenti che sono rimasti all'interno della fabbrica.

Ora non resta che aspettare che venga intavolata la trattativa. General Electric, come ha ribadito al tavolo del ministero dello sviluppo economico, ha fatto sapere che privilegerà gli operatori che acquisiranno l'intero complesso aziendale piuttosto che la sola parte relativa agli uffici.

Sostegno anche dal comune: "Insieme all'assessore Torresani ho incontrato una rappresentanza sindacale e dei lavoratori di General Electric — ha dichiarato il primo cittadino Roberto Di Stefano —. In questo difficile momento per l'azienda e soprattutto per i lavoratori abbiamo garantito massimo sostegno ai dipendenti, la continuità negli impegni e una presenza forte nelle trattative. Il Comune sarà parte attiva per difendere il lavoro, arrivare alla reindustrializzazione del sito e garantire piena occupazione — ha chiosato —. Il nostro obiettivo, condividendo le speranze di sindacati e lavoratori, è arrivare all’occupazione di tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza con il pieno ritorno all'operatività nel sito di Sesto San Giovanni. Proprio per questo intensificheremo, alla luce delle trattative emerse al tavolo del Mise, gli incontri con le parti in causa per arrivare a un risultato positivo".