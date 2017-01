Spaccia marijuana in strada: arrestato 20enne

Aveva in tasca 460 euro e 7 grammi di marijuana, non solo: a casa nascondeva altri 48 grammi di «erba» e alcune pasticche. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di mercoledì a Sesto San Giovanni, nei guai un 20enne italiano, incensurato.

Il givoane — come riferito dai militari della compagnia di Sesto — è stato fermato in via Carlo Marx dopo che aveva passato un involucro a un altro ragazzino. Durante la perquisizione sono stati trovati i soldi e la droga, il resto è stato trovato nella sua abitazione. Non è ancora chiaro cosa contengano le pasticche.

Per lui sono scattate le manette: si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima dal tribunale. Il ragazzo a cui ha ceduto lo stupefacente, invece, è stato segnalato alla prefettura.