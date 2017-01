Condannato a sei anni di carcere, fermato e arrestato nel piazzale della stazione

Il tribunale di Lecco lo aveva condannato a sei anni di carcere per estorsione e truffa. Dopo la condanna e l'ordine di carcerazione si era reso irreperibile. Scomparso nel nulla. È stato arrestato nella giornata di lunedì a Sesto San Giovanni dai carabinieri, nei guai un ragazzo di 24 anni, pregiudicato.

Il giovane — come riferito dai militari della compagnia di Sesto — era stato condannato a sei anni e un mese di carcere per dei reati commessi in provincia di Lecco nel 2014. Le forze dell'ordine lo hanno sorpreso in piazza Gramsci, nel piazzale della stazione.

Quando hanno incrociato i dati del 24enne con quelli presenti nel database è venuta a galla la condanna, emessa nel novembre del 2016. Per lui sono scattate le manette.