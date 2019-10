Sesto, droga nascosta tra gli alberi accanto ai binari: pusher arrestato dalla polizia locale

Era andato a recuperare il suo "tesoro". Ma in quel momento, senza che lui lo sapesse, gli agenti lo stavano già tenendo d'occhio e al momento giusto lo hanno bloccato.

Uno spacciatore, un giovane cittadino marocchino, è stato arrestato giovedì a Sesto San Giovanni dalla polizia locale con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno bloccato mentre raccoglieva e portava via un pacco con seicento grammi di hashish che era stato nascosto tra la vegetazione accanto ai binari in via Monte Sabotino.

Oltre alla droga, gli sono stati sequestrati anche due cellulari e settanta euro in contanti. Lo spacciatore è stato identificato e venerdì è stato processato per direttissima.

"Ringrazio la Polizia Locale per l’ottimo lavoro svolto e per la costante presenza sul territorio finalizzata a contrastare episodi di illegalità e criminalità - le parole del sindaco Roberto Di Stefano -. Per spacciatori e delinquenti non deve esserci spazio a Sesto San Giovanni".

Foto - L'arresto della Locale