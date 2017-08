Sgominata banda di topi d'appartamento: colpivano con la gente in vacanza

4 cittadini albanesi sono stati arrestati dalla polizia di Brescia e Milano nelle scorse ore. Sono ritenuti i componenti di una gang specializzata in furti in abitazioni con le persone in vacanza con base operativa a Sesto San Giovanni. I colpi sarebbero avvenuti in tutta la Lombardia e anche in Piemonte.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, le indagini sono partite nei mesi scorsi dagli investigatori della Mobile di Brescia, dopo alcuni furti nei quali risultava coinvolta una Mercedes di grossa cilindrata (risultata rubata in Svizzera) che, attraverso un lavoro di analisi delle telecamere di sorveglianza delle principali arterie provinciali, è stata individuata e 'pedinata' nei suoi spostamenti.

La vettura era custodita in un box a Sesto San Giovanni, dove il gruppo criminale deteneva anche diversi attrezzi atti scasso e parte della refurtiva. Da qui, è partito poi il monitoraggio dei componenti della banda svolto attraverso prolungati pedinamenti notturni, che ha permesso di acquisire, in pochi giorni, gravi indizi in ordine al loro coinvolgimento in numerosi colpi. In alcuni casi, il gruppo criminale approfittando del periodo feriale e dell'assenza dei proprietari aveva smurato e portato via la cassaforte, il cui contenuto veniva, poi, ricettato in un campo nomadi.

Anche al fine di interrompere la lunga scia di furti, nei giorni scorsi, attraverso un intervento congiunto di investigatori delle squadre mobili di Milano e Brescia, sono stati sottoposti a fermo 5 giovani albanesi, accusati di furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare, oltre all'autovettura, diversi attrezzi per lo scasso e parte della refurtiva. Nell'abitazione di uno degli indagati è stata trovata e sequestrata anche una pistola e 37 proiettili, risultati rubati nei mesi scorsi in provincia di Bergamo.

Per quattro dei cinque fermati, il gip di Milano ha convalidato il provvedimento restrittivo ed disposto la custodia cautelare in carcere. Il quinto soggetto, emerso solo nella fase finale delle indagini, è stato invece scarcerato. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Brescia e nella fase esecutiva dalla procura di Milano.