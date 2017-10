Vento forte a Milano e nell'hinterland: albero crolla contro un'auto parcheggiata

Il forte vento che ha interessato la zona del Milanese nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre ha provocato anche alcune cadute di alberi.

Una in particolare a Sesto San Giovanni, in via Bellini angolo via Gramsci. Un grosso albero è caduto su una Bmw Serie 3 scura che era parcheggiata ai margini della strada. La chioma dell'albero è andata a finire contro la casa di fronte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autoscala ed un'autopompa.