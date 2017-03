Albero malati, il comune taglia oltre venti piante: «Erano malate e potevano crollare»

Avrebbero potuto crollare al suolo, travolgere e ferire i passanti: erano malati e a fine ciclo vegetativo ma sono stati tagliati e smaltiti dal comune di Sesto San Giovanni.

Nel corso del ciclo di potatura delle piante cittadine sono state abbattute una ventina di alberi nelle vie Modena, Fogagnolo e Don Minzoni: tutti presentavano problemi di degradazione del tronco o con cavità importanti tali da costituire un possibile pericolo per la caduta di rami. In particolare, nelle vie Modena e Fogagnolo sono state abbattute tre piante, mentre in via Don Minzoni sono state tagliate 18 piante.

Gli abbattimenti rientrano in un piano pluriennale di manutenzione delle piante deperite o malate, che via via sono state sostituite da altre specie arboree, più adatte alla vita cittadina. Le piante oggetto di abbattimenti recenti saranno sostituite nel corso della prossima stagione di piantumazione e, in particolare, saranno posizionati 6 Carpinus betulus fastigiata in via Modena e 16 in via Don Minzoni, 4 Crataegus in via Fogagnolo, 2 Prunus serulata in piazza Gorizia.