I poliziotti trovano il locale senza i sigilli: nuovamente chiuso il disco-pub «Al Jazeera»

Avrebbe dovuto riaprire il 30 dicembre Al Jazeera, locale di Sesto San Giovanni. Avrebbe, proprio perché gli agenti del 113 al momento di consegnare l'ordine di dissequestro hanno trovato i sigilli rimossi e la titolare che stava preparando il bar per capodanno. Risultato? Bar chiuso per altri 20 giorni.

Una storia travagliata. Il locale è noto alle forze dell'ordine da diverso tempo. A capodanno 2014 aveva ospitato una festa che aveva creato diversi disordini. Non solo: a luglio 2016 scattarono le manette per il marito della titolare e un buttafuori, arrestati con l'accusa di duplice tentato omicidio. Gli stessi, qualche mese prima, aggredirono un altro cliente del bar, ma in quel caso scattò una denuncia.