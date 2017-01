Ferma due autobus e aggredisce conducenti e passeggeri: arrestato 21enne

Violenza, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Sono le accuse a cui deve rispondere un ragazzo di 21 anni di origini keniote arrestato nel pomeriggio di martedì dagli agenti del 113 nel piazzale della stazione di Sesto.

Il giovane ha cercato di bloccare un autobus. L'autista ha tentato di farlo spostare, inutilmente: il giovane ha cercato di salire sull'autobus, poi ha aggredito l'autista e alcuni passeggeri.

Dopo essersi dileguato ha bloccato un autobus diretto a Monza in via Monte Grappa. Anche in questo caso ha aggredito il conducente del mezzo e alcuni passeggeri, ma è stato fermato dagli agenti del commissariato di Sesto, già allertati dopo il precedente tentativo. Per lui sono scattate le manette.