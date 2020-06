Notte di sangue a Bresso, ragazzo aggredito e accoltellato nella notte: indagano i carabinieri

Due coltellate al petto. L'asfalto che si macchia di sangue. E poi la corsa all'ospedale. È stato trasportato in codice rosso al Niguarda il 24enne che è stato accoltellato in via Marconi a Bresso (hinterland Nord Ovest di Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 10 giugno.

Tutto è accaduto alle 2,30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, secondo una prima ricostruzione il 24enne, cittadino albanese già noto alle forze dell'ordine, era ubriaco sarebbe stato aggredito al culmine di un alterco con altre persone che sono scappate prima dell'arrivo dei soccorritori.

Il giovane, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato d'urgenza al Niguarda. Secondo quanto trapelato ha riportato ferite lacero-contuse al fianco e al petto, ed è stato trattenuto in osservazione nel nosocomio milanese. Secondo quanto trapelato non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Sesto, guidati dal maggiore Saverio Sica, stanno indagando per risalire all'identità degli aggressori.