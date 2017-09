Scompare nel nulla, Dilino Hudorovic ritrovato in stato confusionale dai poliziotti a Sesto

È stato ritrovato nel pomeriggio di giovedì a Sesto San Giovanni Dilino Hudorovic. Il 60enne, scomparso da Milano lo scorso 12 settembre, è stato riconosciuto dai poliziotti del commissariato di Sesto e accompagnato al pronto soccorso.

L'uomo — come riportato in una nota della Questura — è stato notato dagli agenti in via Matteotti mentre, in stato confusionale, chiedeva aiuto per dei forti dolori all'addome. Soccorso da una volante e dai militari dell'Esercito, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sesto dove è stato affidato alla famiglia. Per il momento non sono anocra chiari i motivi dell'allontanamento.

Erano stati proprio i famigliari a segnalare al commissariato la presenza del 60enne Sesto San Giovanni. Dopo l'appello diramato dalla trasmissione "Chi l'ha visto?" numerosi spettatori avevano contattato la sorella di Hudorovic dicendo di averlo incrociato per le strade del comune alle porte di Milano. E sempre grazie al programma di Rai Tre, sempre a Sesto, nei giorni scorsi è stato ritrovato a Sesto Andrea Del Piano, 36enne romano che lo scorso agosto era scomparso da Termoli.