Nasconde quasi un chilo di hashish tra le mura di casa: arrestato 20enne incensurato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa a cui deve rispondere un ragazzo di 20 anni, incensurato, arrestato dai carabinieri della compagnia di Sesto nella giornata di martedì 13 maggio a Vimodrone.

Il 20enne, come riferito dall'Arma, è stato fermato da una pattuglia lungo via dei Mille. Addosso gli sono stati trovati tre grammi di marijuana e uno di hashish, successivamente è scattata la perquisizione durante la quale sono stati trovati altri 977 grammi di hashish (alcuni divisi in dosi), 72 di marijuana e 2.500 euro, "denaro provento dell'attività di spaccio", secondo i carabinieri.

Le banconote sono state sequestrate, mentre per il 20enne sono scattati gli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima dal tribunale.